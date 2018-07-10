Британские пилоты после посадки в Ираке переместились в иное измерение

Ученые отметили, что каждый виток объекта может перемещать человека в прошлое, а также границы черных дыр способны искривлять время и пространство. Событие произошло в 1924 г, когда пилоты приземлились на песке, где до сих пор сохранились следы воздушного транспорта. Также здесь не было песчаной бури или зыбучих песков, способных поглотить свои жертвы.Никто не знает причину телепортации британцев, но в 2028 г люди смогут овладеть такими знаниями. Не исключено, что предки просто совершили такой прыжок, чтобы спасти свои жизни, потому что, их ждала тюрьма и казнь за попытку проникновения в чужую страну.