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Британские пилоты после посадки в Ираке переместились в иное измерение

Эксперты долго пытались выяснить, куда бесследно исчезли британские летчики после посадки в Ираке. Сейчас они считают, что люди просто переместились в иное измерение, попав в портал времени.

Ученые отметили, что каждый виток объекта может перемещать человека в прошлое, а также границы черных дыр способны искривлять время и пространство. Событие произошло в 1924 г, когда пилоты приземлились на песке, где до сих пор сохранились следы воздушного транспорта. Также здесь не было песчаной бури или зыбучих песков, способных поглотить свои жертвы.

Британские пилоты после посадки в Ираке переместились в иное измерение


Никто не знает причину телепортации британцев, но в 2028 г люди смогут овладеть такими знаниями. Не исключено, что предки просто совершили такой прыжок, чтобы спасти свои жизни, потому что, их ждала тюрьма и казнь за попытку проникновения в чужую страну.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:23
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