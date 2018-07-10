Дж. Б. Смув сыграет роль в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»

Помимо Дж. Б. Смув в фильме однозначно появятся Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Более того, ожидается возвращение Майкла Китона в роли Стервятника, а Джейк Джилленхол, с которым уже ведутся переговоры, должен стать Мистерио, иллюзионистом и злодеем.На данный момент информация касательно роли Смува не раскрывается, поэтому о том, кого сыграет актер еще неизвестно.Как бы там ни было, но съемки картины уже начались и сейчас съемочная группа работает над фильмом в Великобритании. В целом развитие событий будет происходить за пределами привычного всем Нью-Йорка.Премьеру ленты «Человек-паук: Вдали от дома» стоит ожидать через год.