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Дж. Б. Смув сыграет роль в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»

Сообщается, что актер Дж. Б. Смув, который ранее играл в комедийном проекте «Умерь свой энтузиазм», получил роль во второй части фильма Marvel «Человек-паук: Вдали от дома». В качестве режиссера выступит все тот же Джон Уоттс, который работал над первой частью проекта.

Дж. Б. Смув сыграет роль в фильме «Человек-паук: Вдали от дома»


Помимо Дж. Б. Смув в фильме однозначно появятся Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. Более того, ожидается возвращение Майкла Китона в роли Стервятника, а Джейк Джилленхол, с которым уже ведутся переговоры, должен стать Мистерио, иллюзионистом и злодеем.
На данный момент информация касательно роли Смува не раскрывается, поэтому о том, кого сыграет актер еще неизвестно.

Как бы там ни было, но съемки картины уже начались и сейчас съемочная группа работает над фильмом в Великобритании. В целом развитие событий будет происходить за пределами привычного всем Нью-Йорка.

Премьеру ленты «Человек-паук: Вдали от дома» стоит ожидать через год.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:55
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