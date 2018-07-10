Игроки «Вильярреала» встретили аплодисментами вернувшегося с чемпионата мира Дениса Черышева

Одноклубники хавбека по достоинству оценили выступление Черышева на мундиале и встретили его с аплодисментами, после чего Черышева лично поприветствовал каждый игрок «Вильярреала».С помощью Дениса сборная России впервые в истории сумела выйти в раунд плей-офф мундиаля, где в матче 1/8 финала одолела Испанию в серии пенальти, а на стадии 1/4 уступила сборной Хорватии. Сам 27-летний спортсмен отметился 4 забитыми мячами в 5 сыгранных матчах ЧМ-2018.