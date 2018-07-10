Голливудскому актеру Бену Аффлеку придется жениться на беременной невесте

Шукас и Аффлек собираются пожениться до конца лета. Однако Линдси и Бен до сих пор не разорвали отношения с бывшими супругами. Поэтому прежде чем расписаться им надо закончить расторжение браков. Пара приняла решение поспешить со свадьбой, потому что Линдси беременна. Инсайдеры сообщили, что свадьбу планируют отыграть на Гавайях. Шукас уже более пяти лет не проживает с Кевином Миллером, но до этого времени еще не расторгла брак.Аффлек также пытается оформить развод. Актер состоит в браке с супругой Дженнифер Гарнер, родившей ему троих детей. Они расстались еще три года назад. Ходили слухи, что причиной расставания стала алкогольная зависимость Аффлека, но позже выяснилось, что он просто нашел другую девушку и оставил семью.