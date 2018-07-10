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Пермский дальнобойщик чуть не стал добычей монстров-людоедов в лесу

Пермский дальнобойщик чуть не стал добычей монстров-людоедов в лесу. О событиях 90-х годов рассказал журналистам его наследник, отметив, что этот случай изменил жизнь его отца.

Мужчина зимой возвращался домой после рейса и проезжал мимо лесополосы области, где на протяжении 30 километров не было людей. Затем он заметил фигуру человека, стоящего без движения возле дороги, и решил подвезти случайного пассажира, но потом начался кошмар. Жуткое существо повернуло голову и показало свои сверкающие глаза с острыми зубами, после чего стало преследовать двигающуюся машину. Затем из леса показались его собратья, но к счастью этот участок дороги закончился.

Пермский дальнобойщик чуть не стал добычей монстров-людоедов в лесу


В придорожном кафе мужчина пытался сообщить людям об опасности, но они не поверили его словам, после чего жертва монстров продолжила путь и остановилась на небольшой отдых. Однако чудовища нашли свою добычу и окружили транспорт, пока человек спал. Вырвавшись из окружения, он уже не отдыхал до конца пути. Затем неизвестные создания нанесли визит отцу через 9 лет, после чего испуганный шофер продал квартиру и уехал в Киров.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:10
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