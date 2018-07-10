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ВМФ РФ до конца 2018 года получит 19 боевых кораблей

Главнокомандующий Военно-морского флота Российской Федерации вице-адмирал Александр Федотенко сообщил журналистам о том, что до конца текущего года на вооружение подразделения будет отдано 19 новых боевых кораблей.

ВМФ РФ до конца 2018 года получит 19 боевых кораблей


Об этом руководитель военного флота рассказал в рамках мероприятия по подготовке к проведению Главного военно-морского парада.
Также Федотенко сказал, что с февраля текущего года ВМФ Российской Федерации уже обзавелся двенадцатью новыми кораблями и катерами.

Стоит напомнить, что 29 июля в городе Санкт-Петербург состоится главный парад, посвященный военно-морскому флоту. В рамках данного мероприятия на обозрение будут выставлены все судна, которые входят в состав Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Северного флота.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:50
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