ВМФ РФ до конца 2018 года получит 19 боевых кораблей

Об этом руководитель военного флота рассказал в рамках мероприятия по подготовке к проведению Главного военно-морского парада.Также Федотенко сказал, что с февраля текущего года ВМФ Российской Федерации уже обзавелся двенадцатью новыми кораблями и катерами.Стоит напомнить, что 29 июля в городе Санкт-Петербург состоится главный парад, посвященный военно-морскому флоту. В рамках данного мероприятия на обозрение будут выставлены все судна, которые входят в состав Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского и Северного флота.