Женщина умерла, надышавшись парами химии во время уборки

В Мадриде домохозяйка получила острую интоксикацию организма вплоть до остановки сердца парами бытовой химии. Как потом выяснилось, погибшая активно использовала средства с аммонием. Женщина смогла сама вызвать медиков Скорой помощи, рассказав им, что пришла в себя после обморока и плохо себя чувствует. Когда бригада приехала по адресу, на стук и звонки уже никто не отвечал. Когда взломали двери, то обнаружили пострадавшую уже с признаками остановившегося сердца.На протяжении получаса ей проводили реанимационные действия, после которых ее объявили мертвой.Аммоний нередко содержат средства для мытья окон, поверхностей на кухне и туалетов. Высокая концентрация аммония может вызвать ожоги слизистых глаз, горла и носа. Также об этом веществе известно, что его воздействие способно вызвать отказ легких и сердца, а также вредит головному мозгу. Правда, подобные отравления домашними средствами для уборки крайне редки: в «домашних» средствах химикаты сильно растворены. А вот в промышленных – опасные вещества сконцентрированы намного больше.