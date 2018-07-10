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Женщина умерла, надышавшись парами химии во время уборки

После того, как женщина пару часов драила кухню чистящими средствами и дышала выделяемыми химией парами, у нее остановилось сердце и она умерла.

Женщина умерла, надышавшись парами химии во время уборки


В Мадриде домохозяйка получила острую интоксикацию организма вплоть до остановки сердца парами бытовой химии. Как потом выяснилось, погибшая активно использовала средства с аммонием. Женщина смогла сама вызвать медиков Скорой помощи, рассказав им, что пришла в себя после обморока и плохо себя чувствует. Когда бригада приехала по адресу, на стук и звонки уже никто не отвечал. Когда взломали двери, то обнаружили пострадавшую уже с признаками остановившегося сердца.

На протяжении получаса ей проводили реанимационные действия, после которых ее объявили мертвой.

Аммоний нередко содержат средства для мытья окон, поверхностей на кухне и туалетов. Высокая концентрация аммония может вызвать ожоги слизистых глаз, горла и носа. Также об этом веществе известно, что его воздействие способно вызвать отказ легких и сердца, а также вредит головному мозгу. Правда, подобные отравления домашними средствами для уборки крайне редки: в «домашних» средствах химикаты сильно растворены. А вот в промышленных – опасные вещества сконцентрированы намного больше.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:01
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