Джереми Реннер присоединился к актерскому составу ремейка «Спаун»

Известно, что Реннер сыграет детектива Твича Уильямса из отдела полиции Нью-Йорка. Он станет одним из главных персонажей в этом фильме, поскольку вместе со Спауном, роль которого исполнит Джейми Фокс, они будут защищать родной город от угрозы, нависшей над ним.Согласно сценарию, бывший сотрудник ЦРУ Эл Симмонс, то есть Джейми Фокс, после предательства попадет в ад, где ему придется заключить сделку с демоном Мэлболгием. Симмонс отдаст ему свою душу, а за это демон подарит агенту необычный костюм, который наделит владельца огромной силой. Симмонс попытается ослушаться Мэлболгия и станет бороться с преступниками, а также иными существами.Работа съемочной площадки начнется в следующем месяце.