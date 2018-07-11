В США стартуют реализации купе BMW 8 Series стоимостью в 111 900 долларов

Новое роскошное купе дебютировало в середине июня в Ле-Мане. BMW M850i xDrive Coupe наделили 4,4-литровым бензиновым мотором V8, который генерирует 530 лошадиных сил. Мотор сочетается с автоматической спортивной трансмиссией Steptronic Sport. Первую сотню авто способно набирать за 3,6 сек. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. В список оснащения входит мультимедийный центр с тачскрином на 10,25 дюймов, стереосистема Harman Kardon с шестнадцатью динамиками, цифровая приборная панель с экраном на 12,3 дюйма, адаптивная подвеска, спортивные кресла с качественной кожаной отделкой, светодиодная оптика LaserLight и т.п.Покупателям BMW 8-Series за доплату предлагают пакет карбоновых деталей: кнопки остановки/запуска контроллера iDrive, стеклянную отделку селектора КПП, задний спойлер, крыша, задний спойлер и многое другое. Доступна также аудиосистема версии Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound на 1 400 Ватт.