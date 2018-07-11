Рассказы детей о прошлых жизнях стали доказательством существования реинкарнации – Ученые

Доктор Такер во время беседы с 2-летним жителем Луизианы заметил, что тот постоянно говорит о падении самолета и катастрофе. Родители пытались успокоить малыша, называющего себя Джеймсом, погибшим во время войны. После того, как тема прошлой жизни больше не упоминалась в беседе, состояние ребенка нормализовалось.Также было много случаев, когда дети внезапно стали ощущать себя другими лицами. Они говорили на древних языках, начинали показывать великолепные результаты в спорте, описывая жизнь умерших спортсменов, или удивляли людей иными навыками.