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Рассказы детей о прошлых жизнях стали доказательством существования реинкарнации – Ученые

Ученые давно исследуют феномен реинкарнации, и получили доказательства ее существования после рассказов детей о прошлых жизнях. Они зафиксировали информацию и считают, что скоро смогут опровергнуть возражения скептиков.

Доктор Такер во время беседы с 2-летним жителем Луизианы заметил, что тот постоянно говорит о падении самолета и катастрофе. Родители пытались успокоить малыша, называющего себя Джеймсом, погибшим во время войны. После того, как тема прошлой жизни больше не упоминалась в беседе, состояние ребенка нормализовалось.

Рассказы детей о прошлых жизнях стали доказательством существования реинкарнации – Ученые


Также было много случаев, когда дети внезапно стали ощущать себя другими лицами. Они говорили на древних языках, начинали показывать великолепные результаты в спорте, описывая жизнь умерших спортсменов, или удивляли людей иными навыками.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:50
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