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Ким Кардашьян высмеяли за нелепый образ

Светская львица Ким Кардашьян не перестает удивлять фанатов своими безвкусными нарядами.

Ким Кардашьян высмеяли за нелепый образ


Кардашьян меняет свой ежедневный имидж, но пользователи не могут привыкнуть к вкусу звезды. Они считают, Ким, одевая странную одежду, делает из себя просто посмешище. Накануне поклонники опять высмеяли новый образ реалити-звезды. Ким гуляла по городу в одежде от бренда Yeezy, которую выпускает ее муж Канье Уэст. Звезда изображена на фото в коротких лайкровых серых шортах и обтягивающей кофте. Нелепый образ светская львица дополнила высокими ботфортами.

Ким Кардашьян высмеяли за нелепый образ


Фанаты сразу же осыпали знаменитость негативными комплиментами. Подписчики сравнили Кардашьян с супергероем без плаща и котом в сапогах. Пользователи посоветовали Ким не злоупотреблять тональным кремом и солярием, потому что ее кожа выглядит ужасно. Ким часто выходит на люди в нарядах своего супруга. Знаменитость часто выбирает для деловых встреч и прогулок обтягивающие шорты.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:55
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