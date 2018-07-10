Ким Кардашьян высмеяли за нелепый образ

Кардашьян меняет свой ежедневный имидж, но пользователи не могут привыкнуть к вкусу звезды. Они считают, Ким, одевая странную одежду, делает из себя просто посмешище. Накануне поклонники опять высмеяли новый образ реалити-звезды. Ким гуляла по городу в одежде от бренда Yeezy, которую выпускает ее муж Канье Уэст. Звезда изображена на фото в коротких лайкровых серых шортах и обтягивающей кофте. Нелепый образ светская львица дополнила высокими ботфортами.Фанаты сразу же осыпали знаменитость негативными комплиментами. Подписчики сравнили Кардашьян с супергероем без плаща и котом в сапогах. Пользователи посоветовали Ким не злоупотреблять тональным кремом и солярием, потому что ее кожа выглядит ужасно. Ким часто выходит на люди в нарядах своего супруга. Знаменитость часто выбирает для деловых встреч и прогулок обтягивающие шорты.