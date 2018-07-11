Российский Большой телескоп азимутальный снова начнет работать будущей осенью

Данный телескоп был сооружен в 1975 году. Стоит отметить, что БТА является самым большим российским телескопом. Устройство оснащено зеркалом с диаметром 605 см и весом в 42 тонны. Общая масса конструкции составляет 850 тонн.Известно, что остановка работы телескопа была связана с тем, что верхний слой зеркала повредился, поэтому специалисты занялись ремонтом системы. Огромное зеркало было доставлено на одно из предприятий «Швабе», где замена поврежденных частей конструкции проводилась в течение 10 лет.Сообщается, что на данный момент зеркало практически готово к использованию, но еще необходимо провести некоторые работы по отладке системы.