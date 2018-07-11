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Российский Большой телескоп азимутальный снова начнет работать будущей осенью

Как сообщают представители Специальной астрофизической обсерватории РАН, Большой телескоп азимутальный, который находится в Нижнем Архызе Карачаево-Черкесской Республики, снова начнет работать. Возобновление работы аппарата состоится будущей осенью.

Российский Большой телескоп азимутальный снова начнет работать будущей осенью


Данный телескоп был сооружен в 1975 году. Стоит отметить, что БТА является самым большим российским телескопом. Устройство оснащено зеркалом с диаметром 605 см и весом в 42 тонны. Общая масса конструкции составляет 850 тонн.

Известно, что остановка работы телескопа была связана с тем, что верхний слой зеркала повредился, поэтому специалисты занялись ремонтом системы. Огромное зеркало было доставлено на одно из предприятий «Швабе», где замена поврежденных частей конструкции проводилась в течение 10 лет.

Сообщается, что на данный момент зеркало практически готово к использованию, но еще необходимо провести некоторые работы по отладке системы.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:40
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