Ученые: Квантовые частицы избавили грызунов от болезней Паркинсона и Альцгеймера

Такое открытие специалистов может помочь врачам в лечении деменции. Пациенты пожилого возраста не могут воспринимать информацию, хотя некоторые эксперты связывают недуг с возрастными изменениями в организме.Искусственное введение химических веществ с таким составом помогает нормализовать процессы синтеза и обмена, позволяющие белкам нормально функционировать в органе. Ученые будут проводить новые исследования на людях, чтобы подтвердить свои предположения.