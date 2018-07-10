Ученые: Квантовые частицы избавили грызунов от болезней Паркинсона и Альцгеймера
Корейские ученые провели опыты над грызунами, страдающими от болезней Паркинсона и Альцгеймера. Квантовые частицы избавили их от недугов после введения в пораженный мозг особей.
Такое открытие специалистов может помочь врачам в лечении деменции. Пациенты пожилого возраста не могут воспринимать информацию, хотя некоторые эксперты связывают недуг с возрастными изменениями в организме.
Искусственное введение химических веществ с таким составом помогает нормализовать процессы синтеза и обмена, позволяющие белкам нормально функционировать в органе. Ученые будут проводить новые исследования на людях, чтобы подтвердить свои предположения.