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Ученые: Квантовые частицы избавили грызунов от болезней Паркинсона и Альцгеймера

Корейские ученые провели опыты над грызунами, страдающими от болезней Паркинсона и Альцгеймера. Квантовые частицы избавили их от недугов после введения в пораженный мозг особей.

Такое открытие специалистов может помочь врачам в лечении деменции. Пациенты пожилого возраста не могут воспринимать информацию, хотя некоторые эксперты связывают недуг с возрастными изменениями в организме.

Ученые: Квантовые частицы избавили грызунов от болезней Паркинсона и Альцгеймера


Искусственное введение химических веществ с таким составом помогает нормализовать процессы синтеза и обмена, позволяющие белкам нормально функционировать в органе. Ученые будут проводить новые исследования на людях, чтобы подтвердить свои предположения.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:08
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