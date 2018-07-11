Huawei Honor Note 10 появился на Geekbench

Таким образом, сейчас в базе данных ресурса имеется девайс с номером RVL-AL09. Указано, что аппарат получил процессор Kirin 970, тактовая частота работы которого 1,84 ГГц. В пару к нему установили модуль оперативной памяти с объемом 8 гигабайт. В качестве операционной системы будет работать платформа Android 8.1 Oreo.Стоит напомнить, что ранее поступала информация о 6,9-дюймовом дисплее с максимально допустимым разрешением 2K и модуле постоянной памяти на 128 гигабайт. Также Huawei Honor Note 10 приписывают 12-мегапиксельную камеру и аккумулятор с емкостью 6000 мАч.В конечном итоге, фаблет получил 1901 балл в рамках одноядерного и 6818 балла в рамках многоядерного теста.Пока что точно неизвестно, когда смартфон будет представлен официально.