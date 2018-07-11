"АвтоВАЗ" до конца 2019 года продолжит выпускать обновлённую LADA Priora

В седане LADA Priora устанавливают модернизированные моторы, способные работать на 95-м и 92-м бензине. Речь идёт про 1,6-литровые двигатели на 87/106 л.с., оснащённые новыми форсунками Delphi и Continental. Несмотря на некоторые сообщения автомобильных СМИ, выпуск LADA Priora будет прекращён уже летом этого года. При этом сертификацию версии продлили до шестого декабря будущего года. Конвейер в аналогичные сроки должны покинуть Kalina, а также Granta. Им на смену придут рестайлинговые версии. Новые модели отличаются более современным дизайном (X-стилистика), применявшимся на LADA Vesta, а также X-Ray.Согласно итогам 1-го полугодия реализации автокомпании «АвтоВАЗ» увеличились за рубежом на 64%, достигнув 16 592 авто. Иностранцы в июне купили 3 508 авто марки LADA. Это на 34 процента лучше прошлогоднего показателя.