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«Чумачечие на всю голову»: близкая подруга рассказала об отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Некоторое время назад в Сети ходили слухи о том, что в семье популярной ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной произошел крупный скандал и она с супругом Курбаном Омаровым находится на грани развода.

К счастью, эта информация не подтвердилась, а если возлюбленные и были в ссоре, то им удалось найти общий язык и помириться.

«Чумачечие на всю голову»: близкая подруга рассказала об отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Стоит отметить, что многие подписчики Ксении и Курбана уверены в том, что они идеальные муж и жена, поскольку подходят друг другу как детали одного пазла. Однако близкая подруга Бородиной заставила их в этом сомневаться.

Наталья Пушкина хотела похвалить Бородину и Омарова однако перегнула палку и выдала секрет, о котором никто и никогда не должен был узнать.

«Чумачечие на всю голову»: близкая подруга рассказала об отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Если верить девушке, то семейные отношения супругов очень трудно назвать семейными, поскольку те очень часто ругаются. Причем до такой степени, что готовы друг друга убить.

«Они ни капли не похожи! Оба как детонаторы! В их семье нет запаха дыма – там сразу взрыв и цунами! У них нет разгона, они стартуют с места! Как они выживают среди этого шквала страстей – для меня до сих пор не ясно. Загадка природы», - пишет она.

Тем не менее, Наталья не сомневается в том, что Ксения и Курбан имеют чувства. По ее словам, они стоят друг друга и не выживут по отдельности.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:47
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