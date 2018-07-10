«Чумачечие на всю голову»: близкая подруга рассказала об отношениях Ксении Бородиной и Курбана Омарова

«Они ни капли не похожи! Оба как детонаторы! В их семье нет запаха дыма – там сразу взрыв и цунами! У них нет разгона, они стартуют с места! Как они выживают среди этого шквала страстей – для меня до сих пор не ясно. Загадка природы», - пишет она.

К счастью, эта информация не подтвердилась, а если возлюбленные и были в ссоре, то им удалось найти общий язык и помириться.Стоит отметить, что многие подписчики Ксении и Курбана уверены в том, что они идеальные муж и жена, поскольку подходят друг другу как детали одного пазла. Однако близкая подруга Бородиной заставила их в этом сомневаться.Наталья Пушкина хотела похвалить Бородину и Омарова однако перегнула палку и выдала секрет, о котором никто и никогда не должен был узнать.Если верить девушке, то семейные отношения супругов очень трудно назвать семейными, поскольку те очень часто ругаются. Причем до такой степени, что готовы друг друга убить.Тем не менее, Наталья не сомневается в том, что Ксения и Курбан имеют чувства. По ее словам, они стоят друг друга и не выживут по отдельности.