Northrop Grumman собирается создать истребитель пятого поколения

На данный момент на вооружении у Японии есть такие истребители как F-15 и Mitsubishi F-2. В скором времени государство может получить аппарат пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.Новая программа от Northrop Grumman будет иметь название F-3. Она направлена на удовлетворение цели Японии, которая заключается в создании первого национального истребителя для Воздушных сил самообороны.Однако в борьбу за получение контракта может вступить компания Lockheed Martin. Ранее она предлагала японцам гибридный истребитель, который должен получить продвинутые летные характеристики и современнейшую авионику.Стоит напомнить, что Northrop Grumman ранее выпустила известный истребитель пятого поколения YF-22 и «невидимый» самолет-бомбардировщик B-2.