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Northrop Grumman собирается создать истребитель пятого поколения

Стало известно о том, что представители американской компании Northrop Grumman заявили о желании создать истребитель пятого поколения, который потом может быть отдан на вооружение Воздушным силам самообороны Японии.

Northrop Grumman собирается создать истребитель пятого поколения


На данный момент на вооружении у Японии есть такие истребители как F-15 и Mitsubishi F-2. В скором времени государство может получить аппарат пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Новая программа от Northrop Grumman будет иметь название F-3. Она направлена на удовлетворение цели Японии, которая заключается в создании первого национального истребителя для Воздушных сил самообороны.

Однако в борьбу за получение контракта может вступить компания Lockheed Martin. Ранее она предлагала японцам гибридный истребитель, который должен получить продвинутые летные характеристики и современнейшую авионику.

Стоит напомнить, что Northrop Grumman ранее выпустила известный истребитель пятого поколения YF-22 и «невидимый» самолет-бомбардировщик B-2.
 
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:10
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