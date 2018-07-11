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Израильские ученые нашли на дне Тивериадского озера развалины библейского города Цэйр

Израильские ученые нашли на дне Тивериадского озера развалины библейского города Цэйр. Благодаря уменьшению количества воды в этом месте они смогли сделать новое открытие.

На территории страны есть много мест, описанных в священных текстах, но эта находка порадовала археологов. Руины ворот в древности вели учеников Христа в город, а сам он кормил тут голодных людей хлебом и рыбой и рассказывал о Царстве Небесном.

Израильские ученые нашли на дне Тивериадского озера развалины библейского города Цэйр


Природные процессы позволили специалистам подтвердить еще одно библейское событие. Кроме того, они нашли развалины храма, который предположительно построил наследник царя Ирода, но пока эта версия нуждается в доказательствах.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:45
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