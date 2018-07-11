Израильские ученые нашли на дне Тивериадского озера развалины библейского города Цэйр

На территории страны есть много мест, описанных в священных текстах, но эта находка порадовала археологов. Руины ворот в древности вели учеников Христа в город, а сам он кормил тут голодных людей хлебом и рыбой и рассказывал о Царстве Небесном.Природные процессы позволили специалистам подтвердить еще одно библейское событие. Кроме того, они нашли развалины храма, который предположительно построил наследник царя Ирода, но пока эта версия нуждается в доказательствах.