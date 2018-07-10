Кайли Дженнер в латексном наряде и дырявых чулках вызвала фурор в Сети

В скором времени Кайли презентует свою летнюю коллекцию косметики, которая проходит в оранжевом цвете. Знаменитость для пиар-кампании своего косметического бренда под названием Kylie Cosmetics снялась в фотосъемке, ради которой перекрасилась в блондинку. Двадцатилетняя красавица поразила фанатов прозрачным пластиковым плащом, дырявыми модными чулками и латексным топом.Сама Кайли в своем микроблоге Instagram поведала, что в новую летнюю коллекцию войдут палетка ярких теней, пять новых оттенков известных матовых помад и три блеска для губ. Пост Дженнер за девятнадцать часов оценили свыше 3,8 миллионов пользователей, которые оставили около 42 тысяч комментариев.