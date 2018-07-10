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Зрители «Дома-2» подозревают, что Либерж Кпадону снова может стать ведущей телепроекта

Либерж Кпадону – экс-участница «Дома-2», которая всегда и всеми силами пыталась остаться на шоу, а после своего ухода решила любой ценой закрепиться в штате сотрудников телепроекта. Мулатка рассчитывала, что руководство даст ей шанс и позволит стать одной из ведущих, но этого не случилось.

Когда Кпадону получила приглашение стажироваться на желаемый пост, девушка не скрывала своего счастья – она постоянно говорила об этом подписчикам, однако провела лишь одно ток-шоу в городских квартирах, а после отправилась в командировку на Сейшельские острова, куда ехать никто из зарекомендовавших себя участников не желает.

Зрители «Дома-2» подозревают, что Либерж Кпадону снова может стать ведущей телепроекта

Девушка выжидала свой момент, и вот, когда ей пообещали должность, на «Дом-2» сменилось руководство, которое предпочло отправить мулатку на работу за кадр, поставив на ее место более амбициозную Юлию Ефременкову. И вот, надежды девушки снова рухнули и она оказалась у разбитого корыта.

Однако, через многие месяцы работы вдали от всех, когда Кпадону уже научилась быть редактором и автором, ей вновь предложили работу ведущей – эта информация следует из ее публикаций в социальной странице в Instagram. Девушка опубликовала совместную фотографию с Владом Кадони, подписав изображение: «Самое изысканное сочетание — это черное И белое. Если сегодня всё пойдёт как надо, то я думаю, что скоро мы увидимся».

Это может намекать, что экс-участница вновь получила шанс попробовать себя в роли ведущей и не упустила его.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:47
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