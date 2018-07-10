Алла Пугачева во время интервью рассказала о личной жизни с Максимом Галкиным

Она никогда не скрывала, что счастлива с избранником, но подчеркнула, что у них разные спальни. Замок звезды имеет много комнат и компактен внутри, так что здесь каждый член семьи может спокойно отдыхать и заниматься любимыми делами. Алла Пугачева сначала не хотела строить его в деревне Грязь, но потом узнала о детских мечтах Максима Галкина и воплотила их в реальность.Певица привыкла иметь личную спальню на протяжении всей своей жизни, так что не стала менять традиции. Знаменитость вспомнила о страхе, когда ведущий сделал ей предложение, но потом успокоилась после слов любимого человека, касающихся совместной жизни до конца дней.