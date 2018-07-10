Тата и Валера Блюменкранц развеяли слухи о расставании

Стоит отметить, что многие зрители телепроекта не были уверены в том, что семейство сможет существовать после ухода за периметр, а многие фолловеры писали, что они сразу разбегутся, так как не умеют жить в мире, где все нужно зарабатывать самим. Кроме того, даже многие экс-жители «Дома-2» высказывались, что стать супругами Валера и Тата решили только после того, как узнали о беременности и совместная жизнь – это было единственное правильное решение.Рождение ребенка не изменило отношение молодых людей кардинально и они временами продолжали ссориться, чем давали поводы хейтерам злорадствовать и поговаривать, что пара вскоре расстанется. Кроме того, в последние несколько раз ребята отправлялись отдыхать по-одиночке – Тата ездила с ребенком, а Валера сам отправлялся в круизы.Но недавно супруги опубликовали совместную фотографию, чем развеяли все слухи. Как оказалось, сейчас они находятся в Абхазии, где набираются сил. Туда, к слову, пара поехала вдвоем, оставив дочь у матери Таты. Счастливая семейная пара передала привет своим подписчикам, разбив все слухи о расставании.