АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Тата и Валера Блюменкранц развеяли слухи о расставании

Вот уже несколько недель в социальных сетях пользователи пишут, что пара Тата и Валера Блюменкранц переживают не лучшее времена – молодые ребята и на проекте испытывали трудности, так как постоянно ссорились, а после ухода с «Дома-2» и вовсе перестали публиковать совместные фотографии, чем вызвали обсуждения и подозрения.

Тата и Валера Блюменкранц развеяли слухи о расставании

Стоит отметить, что многие зрители телепроекта не были уверены в том, что семейство сможет существовать после ухода за периметр, а многие фолловеры писали, что они сразу разбегутся, так как не умеют жить в мире, где все нужно зарабатывать самим. Кроме того, даже многие экс-жители «Дома-2» высказывались, что стать супругами Валера и Тата решили только после того, как узнали о беременности и совместная жизнь – это было единственное правильное решение.

Рождение ребенка не изменило отношение молодых людей кардинально и они временами продолжали ссориться, чем давали поводы хейтерам злорадствовать и поговаривать, что пара вскоре расстанется. Кроме того, в последние несколько раз ребята отправлялись отдыхать по-одиночке – Тата ездила с ребенком, а Валера сам отправлялся в круизы.

Но недавно супруги опубликовали совместную фотографию, чем развеяли все слухи. Как оказалось, сейчас они находятся в Абхазии, где набираются сил. Туда, к слову, пара поехала вдвоем, оставив дочь у матери Таты. Счастливая семейная пара передала привет своим подписчикам, разбив все слухи о расставании.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ введут уголовную ответственность за
Росстандарт разработал условия предварительного
Ученые: Квантовые частицы избавили грызунов от
В Сети появилось фото страстного поцелуя Джастина
Человек умнеет в реальности после пребывания в
Тата и Валера Блюменкранц развеяли слухи о
Зрители «Дома-2» подозревают, что Либерж Кпадону
«Чумачечие на всю голову»: близкая подруга
Роман Гриценко отшлепал опустившуюся на колени
С Джонни Деппом будут разбираться в суде в связи
Анастасию Волочкову назвали вульгарной на фоне
Ученые воспроизвели свойства жидкого света при
В Российской Федерации продают «Сталинский»
В Сети появилось видео с крестин сына принца
Елена Малышева раскрыла секрет своей красоты
Пользователи Instagram раскритиковали Татьяну
Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета
Венцеслав Венгржановский стал трэвел-блогером
Страницу ФИФА в Facebook заблокировали после
Hyundai Creta Limited Edition добрался уже до
Ученый чудом спасся от вечных мук после
Зеленый огненный НЛО вызвал панику у населения
Американец стал свидетелем побега гуманоидов в
Евгений Кузин нечаянно рассказал, что Александру
Еще одна проектная дружба закончилась крахом -
Украина готова заплатить штраф Огнена Вукоевича
В Йеллоустонском национальном парке ученые нашли
Представлен гибридный грузовой автомобиль УАЗ с
Видео с гуляющими на парковке призраками удивило
Ученые научились встраивать «саморазмножающиеся»
Просмотреть все новости