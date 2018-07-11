Lifan продала таксопаркам 2 000 авто

Китайские разработчики автокомпании Lifan осуществили с мая прошедшего года поставки 2 тысяч своих транспортных средств российским службам такси. Бренд осуществляет сотрудничество с такими компаниями как Gett Taxi, «Везет», «Ситимобил», «Яндекс.Такси».
Представителями пресс-центра Lifan отмечается, что автомобильные парки этих компаний с весны прошлого года получили 2 тысячи транспортных средств бренда Lifan. На сегодняшний день их используют на территории Ставрополя, Москвы, Калининграда, Волгограда, а также российских городов как такси. Интересным является тот факт, что самым популярным транспортным средством на авторынке Российской Федерации таксомоторных перевозок является версия LIfan Solano.
Эксперты «АВТОСТАТ» отмечают, что в РФ продажи LIfan за первые 2 квартала этого года составили 7 352 авто (плюс 3%). Lifan заняла лидирующую позицию в числе поднебесных автомобилестроителей, которые имеются на территории Российской Федерации.