Lifan продала таксопаркам 2 000 авто

Представителями пресс-центра Lifan отмечается, что автомобильные парки этих компаний с весны прошлого года получили 2 тысячи транспортных средств бренда Lifan. На сегодняшний день их используют на территории Ставрополя, Москвы, Калининграда, Волгограда, а также российских городов как такси. Интересным является тот факт, что самым популярным транспортным средством на авторынке Российской Федерации таксомоторных перевозок является версия LIfan Solano.Эксперты «АВТОСТАТ» отмечают, что в РФ продажи LIfan за первые 2 квартала этого года составили 7 352 авто (плюс 3%). Lifan заняла лидирующую позицию в числе поднебесных автомобилестроителей, которые имеются на территории Российской Федерации.