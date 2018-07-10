Поборовший рак актер Андрей Гайдулян впервые рассказал о новом романе

Актер Андрей Гайдулян стал популярен благодаря роли в телесериале «Универ». Фанаты были поражены, узнав, что у молодого артиста лимфома второй стадии. Молодой человек смог побороть болезнь и вернуться на работу. Скорей всего, после этого актер принял решение перезапустить свою жизнь и разорвал отношения с женой Дианой Очиловой. Девушка поддерживала артиста на протяжении его лечения. Она верила, что возлюбленный вернется к нормальной жизни.Через три месяца после развода Гайдулян появился на публике с двадцатишестилетней актрисой Александрой Велескевич. По словам Андрея, ответной симпатии от Александры добивался очень долго. Актер отметил, что девушка зацепила его своей неприступностью. Она сразила артиста наповал своим чувством юмора, а позже и он ее своим.