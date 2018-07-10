Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти сквозь забор

Горожанин заметил человека старшего возраста, который в таком виде наполовину застрял в железных решетках ворот. Ошеломленный очевидец инцидента решил выяснить, почему его собрат занимается столь необычными вещами. Мужчина с испуганным лицом назвал себя экстрасенсом и просил отрыть замок, но у ростовчанина не было ключа.В этот момент жертва перемещения между мирами смогла вылезти из ловушки. Юзеры долго смеялись после такой информации, хотя некоторые особы считали, что нужно было сразу вызывать врачей, потому что у этого человека проблемы с психикой.