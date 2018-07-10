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Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти сквозь забор

Пользователи сетей заметили сообщение, опубликованное свидетелем события из Ростова. Обнаженный экстрасенс не смог пройти сквозь забор и попросил мужчину о помощи.

Горожанин заметил человека старшего возраста, который в таком виде наполовину застрял в железных решетках ворот. Ошеломленный очевидец инцидента решил выяснить, почему его собрат занимается столь необычными вещами. Мужчина с испуганным лицом назвал себя экстрасенсом и просил отрыть замок, но у ростовчанина не было ключа.

Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти сквозь забор


В этот момент жертва перемещения между мирами смогла вылезти из ловушки. Юзеры долго смеялись после такой информации, хотя некоторые особы считали, что нужно было сразу вызывать врачей, потому что у этого человека проблемы с психикой.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:45
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