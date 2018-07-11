Жительницы Грозного устроили драку на детской площадке

Инцидент возник после ссоры детей, которых стали защищать матери и бабушки. Затем словесный конфликт между женщинами закончился массовой потасовкой, потому что дамы решили выяснить отношения между собой.Люди стали разнимать участниц скандала, среди которых оказалась беременная особа. От пережитых волнений у нее начались роды, после чего пострадавшая особа была доставлена в клинику. Сотрудники органов не стали проводить расследование, так как ссора закончилась перемирием обиженных сторон.