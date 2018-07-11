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Жительницы Грозного устроили драку на детской площадке

Жительницы Грозного устроили драку на детской площадке. Свидетели события запечатлели ее на камеры и передали материалы журналистам.

Инцидент возник после ссоры детей, которых стали защищать матери и бабушки. Затем словесный конфликт между женщинами закончился массовой потасовкой, потому что дамы решили выяснить отношения между собой.

Жительницы Грозного устроили драку на детской площадке


Люди стали разнимать участниц скандала, среди которых оказалась беременная особа. От пережитых волнений у нее начались роды, после чего пострадавшая особа была доставлена в клинику. Сотрудники органов не стали проводить расследование, так как ссора закончилась перемирием обиженных сторон.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:45
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