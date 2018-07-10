Телеведущая Лизи Канди призналась в постыдном секрете поддержания молодости

Знаменитая американская ведущая Лизи Канди призналась в очень постыдном секрете поддержания молодости. Теледива поведала, что она построила успешную карьеру благодаря лжи, потому что Канди постоянно преуменьшала свой возраст. В разные моменты своей карьеры ведущей приходилось лгать. Лизи постоянно заявляла, что она на пару лет моложе. Телеведущая призналась, что на протяжении длительного времени она говорила, что ей 37 лет, потому что в ином случае её лишили бы работы.Канди поведала, что она от природы честный человек, поэтому ей было очень сложно лгать столь длительное время. Многие школьные товарищи ведущей, которые знали касательно её настоящего возраста, постоянно насмехались над ней. Торжественное признание Лизи приурочила к своему пятидесятилетию.