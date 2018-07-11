LRO запечатлел необычное кратероподобное образование на поверхности Луны

Формация Ина не очень большая и в диаметре достигает всего трех километров. Ученые выдвигали разные теории касательно появления этого образования. Первая гипотеза утверждает, что Ина появилась в результате прорыва газов, которые раскидали породу по сторонам и обнажили нижние слои. Согласно второй гипотезе, данная геологическая структура появилась в результате обвала лавовой трубки.Также пока что ученые не могут определить истинный возраст формации. Считается, что ей около 100 млн. лет. Есть и абсолютно иная версия. Возраст формации Ина составляет 3,5 млрд. лет.Формация Ина может вызывать иллюзию, которая показывает, что выпуклые участки области являются кратерами, а возвышенности - расположенными ниже формациями. Эксперты советуют переворачивать снимок, чтобы увидеть картинку по-настоящему.