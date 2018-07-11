LRO запечатлел необычное кратероподобное образование на поверхности Луны
В 1971 году миссия Apollo 15 обнаружила на поверхности видимой части Луны необычное кратероподобное образование, которое через 8 лет назвали формацией Ина. Теперь же аппарат LRO сделал детальные снимки этой области.
Формация Ина не очень большая и в диаметре достигает всего трех километров. Ученые выдвигали разные теории касательно появления этого образования. Первая гипотеза утверждает, что Ина появилась в результате прорыва газов, которые раскидали породу по сторонам и обнажили нижние слои. Согласно второй гипотезе, данная геологическая структура появилась в результате обвала лавовой трубки.
Также пока что ученые не могут определить истинный возраст формации. Считается, что ей около 100 млн. лет. Есть и абсолютно иная версия. Возраст формации Ина составляет 3,5 млрд. лет.
Формация Ина может вызывать иллюзию, которая показывает, что выпуклые участки области являются кратерами, а возвышенности - расположенными ниже формациями. Эксперты советуют переворачивать снимок, чтобы увидеть картинку по-настоящему.
Формация Ина не очень большая и в диаметре достигает всего трех километров. Ученые выдвигали разные теории касательно появления этого образования. Первая гипотеза утверждает, что Ина появилась в результате прорыва газов, которые раскидали породу по сторонам и обнажили нижние слои. Согласно второй гипотезе, данная геологическая структура появилась в результате обвала лавовой трубки.
Также пока что ученые не могут определить истинный возраст формации. Считается, что ей около 100 млн. лет. Есть и абсолютно иная версия. Возраст формации Ина составляет 3,5 млрд. лет.
Формация Ина может вызывать иллюзию, которая показывает, что выпуклые участки области являются кратерами, а возвышенности - расположенными ниже формациями. Эксперты советуют переворачивать снимок, чтобы увидеть картинку по-настоящему.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30