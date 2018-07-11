АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

LRO запечатлел необычное кратероподобное образование на поверхности Луны

В 1971 году миссия Apollo 15 обнаружила на поверхности видимой части Луны необычное кратероподобное образование, которое через 8 лет назвали формацией Ина. Теперь же аппарат LRO сделал детальные снимки этой области.

LRO запечатлел необычное кратероподобное образование на поверхности Луны


Формация Ина не очень большая и в диаметре достигает всего трех километров. Ученые выдвигали разные теории касательно появления этого образования. Первая гипотеза утверждает, что Ина появилась в результате прорыва газов, которые раскидали породу по сторонам и обнажили нижние слои. Согласно второй гипотезе, данная геологическая структура появилась в результате обвала лавовой трубки.

Также пока что ученые не могут определить истинный возраст формации. Считается, что ей около 100 млн. лет. Есть и абсолютно иная версия. Возраст формации Ина составляет 3,5 млрд. лет.

Формация Ина может вызывать иллюзию, которая показывает, что выпуклые участки области являются кратерами, а возвышенности - расположенными ниже формациями. Эксперты советуют переворачивать снимок, чтобы увидеть картинку по-настоящему.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Northrop Grumman собирается создать истребитель
Громкие скандалы британской королевской семьи
Человек является гибридом пришельцев и приматов
Ольга Бузова впала в детство после рождения
Израильские ученые нашли на дне Тивериадского
Lifan продала таксопаркам 2 000 авто
Продажи индийского кроссовера на базе Land Rover
Человечеством с древних времен управляли силы из
Жительницы Грозного устроили драку на детской
Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у
У экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова
LRO запечатлел необычное кратероподобное
Volkswagen в рамках «дизельгейта» выплатит 10
Искусственные кристаллы позволят охладить
Тренер сборной Хорватии просит поддержки
NASA и Black Swift Technologies разрабатывают
Россельхознадзор опроверг слухи о запрете
На Geekbench появился флагман ZTE Nubia Z18
Vivo NEX скоро появится на рынке России
Модель нового стратосферного самолета
Россия запускает проект по разработке квантового
Неизвестный смартфон Xiaomi прошел регистрацию
Утвержден новый цвет служебных автомобилей
Cassini перед гибелью записал странные звуки,
Ученые: Проживание без кондиционеров снижает
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Mazda MX-5 2019 обзаведется более мощным
Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт
Памела Андерсон прибудет в Санкт-Петербург ради
Ученые разработали лекарство для удаления
Просмотреть все новости