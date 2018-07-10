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Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета Кордобовская стали новыми претендентами на возвращение в «Дом-2»

Несколько недель назад на территорию телепроекта «Дом-2» пришло очередное пополнение в лице экс-участников, которые благодаря голосованию «Второй шанс» получили возможность вновь попытать свое счастье на телеэкранах.

А сейчас стало известно, что лидерами голосования нового месяца являются Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета Кордобовская.

Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета Кордобовская стали новыми претендентами на возвращение в «Дом-2»

Если первые два участника является крайне известными для всех категорий зрителей – как новых, так и старых, то вот Кордобовская вспоминается с трудом. Девушку узнают лишь зрители со стажем, кто помнит первый сезон Острова любви, когда девушки пытались заполучить сердца двух мужчин – Ивана Барзикова и Александра Задойнова.

По приходу Лиза ознаменовала себя «патологической лгуньей» и заявила, что постарается избавиться от этого порока именно в стенах «Дома-2». На данный момент экс-участница набрала 12,5 процентов от всеобщих голосов, занимая третью строчку.

Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета Кордобовская стали новыми претендентами на возвращение в «Дом-2»

На втором месте идет Виталий Малышев, который уже успел поблагодарить фанатов и собирает вещи для повторного отправления на Поляну – парень набрал 32 процента, поэтому его появление в ближайшее время на телепроекте не попадает под вопросы, так как сдвинуть его мало кто сможет.

Алиана Устиненко, Виталий Малышев и Елизавета Кордобовская стали новыми претендентами на возвращение в «Дом-2»

А вот что касается Алианы Устиненко, то здесь еще остается открытый вопрос – девушка набрала 51 процент от всеобщих голосов, но будет ли она участником в будущем – неизвестно. Только недавно супруга Гобозова вернулась с Островов любви, где несколько недель провела вместе с сыном. Но по возвращению в квартиру, девушка заявила, что не хочет иметь ничего общего с «Домом-2», но возможность вернуться вновь, тем более с такой поддержкой фанатов, может переубедить ее.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:33
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