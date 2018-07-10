Страницу ФИФА в Facebook заблокировали после атаки украинцев

Большинство из них писали один и тот же комментарий – «Слава Украине!». Написаны они были как на украинском, так и на русском языках, а также на английском. Спустя какое-то время доступ к аккаунту организации был восстановлен.Активность пользователей из Украины была связана с роликом, который был опубликован после матча четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. В кадре показано, как экс-игроки киевского «Динамо», хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу над россиянами Украине. Также Вукоевич отметил, что эта победа была достигнута, в том числе и для их бывшей команды, а Вида прокричал фразу «Слава Украине!»Видеоролик повлек скандал. Огнен по решению ФИФА был оштрафован и выведен из делегации, а Вида «отделался» предупреждением.Позже в сети появилось еще одно видео. В нем Домагой, выпивая пиво, снова произнес фразу «Слава Украине!» Однако рядом с ним сидел уже не Вукоевич, а помощник наставника сборной Хорватии, бывший нападающий «ЦСКА» Ивица Олич.