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Volkswagen в рамках «дизельгейта» выплатит 10 млрд долларов

Апелляционный суд в Соединённых Штатах сохранил в силе соглашение, подразумевающее выплату компенсации на сумму $10 млрд компанией Volkswagen обманутым американцам в рамках «дизельгейта». Заседание провели 9 июля. Результаты разместили на сайте суда.

Volkswagen в рамках «дизельгейта» выплатит 10 млрд долларов


Немецкий автоконцерн два года назад договорился с властями США про выплату $10 млрд на ремонт либо выкуп 475 тысяч авто с двухлитровыми моторами, реализованных в США. Эти авто оснащены ПО, позволяющим обойти экологические стандарты, которые регулируют в выхлопах количество вредных веществ. Некоторые организации, а также граждане оспорить попытались условия соглашения. Вокруг Volkswagen скандал начался в 2015 году. Тогда выяснилось, что компания искажала информацию касательно вредных выбросов дизельных моторов.

Концерну только в США пришлось отозвать около 500 000 не экологичных авто. В разных странах в общем реализовали 11 млн авто с такими двигателями. В результате «дизельгейта» потери компании достигают 25 миллиардов евро.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 07:15
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