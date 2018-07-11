Volkswagen в рамках «дизельгейта» выплатит 10 млрд долларов

Немецкий автоконцерн два года назад договорился с властями США про выплату $10 млрд на ремонт либо выкуп 475 тысяч авто с двухлитровыми моторами, реализованных в США. Эти авто оснащены ПО, позволяющим обойти экологические стандарты, которые регулируют в выхлопах количество вредных веществ. Некоторые организации, а также граждане оспорить попытались условия соглашения. Вокруг Volkswagen скандал начался в 2015 году. Тогда выяснилось, что компания искажала информацию касательно вредных выбросов дизельных моторов.Концерну только в США пришлось отозвать около 500 000 не экологичных авто. В разных странах в общем реализовали 11 млн авто с такими двигателями. В результате «дизельгейта» потери компании достигают 25 миллиардов евро.