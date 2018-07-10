Елена Малышева раскрыла секрет своей красоты

Популярная телеведущая Елена Малышева приняла решение раскрыть секрет своей молодости и красоты. Телезвезда рассказала, что разделение крема на разные виды, а именно для тела, лица, рук и ног – это пиар ход. В отличие от других женщин, которые покупают более трех баночек, она приобретает только один крем, в составе которого есть мочевина. В рамках Instagram Малышева написала, что она покупает крем с мочевиной 10% полукилограммовую баночку. Она стоит дешевле за обычный увлажняющий крем. Эффективность этого средства с мочевиной, которое Елена наносит на руки и лицо, намного больше.В конце поста ведущая заявила, что мочевина является уникальным средством, один грамм которого удерживает в организме около одного литра воды. Фолловеры поблагодарили теледиву за совет, написав, что пошли покупать такое замечательное средство.