NASA и Black Swift Technologies разрабатывают концепт беспилотника для исследования Венеры

Отмечается, что в список обязанностей Black Swift входит разработка внешнего вида аппарата и программной платформы для управления беспилотником. В случае успеха частную компанию ждет 2-летний контракт и проект по созданию прототипа.Представители NASA заинтересованы в изучении верхних слоев Венеры. Там специалисты надеются обнаружить органические следы жизни, поскольку предполагается, что еще на ранних этапах жизни Солнечной системы Венера имела более благоприятный климат. Таким образом, ученые считают, что там могла быть жизнь. Вследствие ухудшения условий органика могла перебраться в верхние слои атмосферы планеты.