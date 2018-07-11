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NASA и Black Swift Technologies разрабатывают концепт беспилотника для исследования Венеры

Представители NASA заключили контракт с компанией Black Swift Technologies, которая должна создать концепт будущего беспилотника. Этот аппарат в аэрокосмическом агентстве планируют применить для исследования верхних слоев Венеры.

NASA и Black Swift Technologies разрабатывают концепт беспилотника для исследования Венеры


Отмечается, что в список обязанностей Black Swift входит разработка внешнего вида аппарата и программной платформы для управления беспилотником. В случае успеха частную компанию ждет 2-летний контракт и проект по созданию прототипа.

Представители NASA заинтересованы в изучении верхних слоев Венеры. Там специалисты надеются обнаружить органические следы жизни, поскольку предполагается, что еще на ранних этапах жизни Солнечной системы Венера имела более благоприятный климат. Таким образом, ученые считают, что там могла быть жизнь. Вследствие ухудшения условий органика могла перебраться в верхние слои атмосферы планеты.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:40
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