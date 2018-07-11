Россельхознадзор опроверг слухи о запрете выращивать на даче овощи и фрукты

Некоторое время назад СМИ обнародовали информацию, что надзорный орган предложил внести в административный кодекс некоторые поправки, регулирующие работу дачников с семенами, заготовленными их собственными силами, а именно: из таких семян запрещено выращивать огородные культуры.Ведомство посчитало нужным объяснить россиянам, что подобного предложения от него не поступало. Согласно задумке Россельхознадзора, ответственность за продажу семян и овощей для посадки, качество и происхождение которых вызывают сомнение, понесут лишь лица, ведущие на этом коммерческую деятельность. А вот физлица – дачники и другие огородники, которые выращивают овощи и фрукты для себя – не «пострадают».