На Geekbench появился флагман ZTE Nubia Z18

По данным Geekbench, ZTE Nubia Z18 получил процессор Snapdragon 845, а также модуль оперативной памяти с объемом 6 гигабайт. В качестве программной платформы будет работать операционная система Android 8.1 Oreo. Благодаря такому набору аппарату удалось набрать 2344 балла в одноядерном режиме и 8933 балла в многоядерном тесте.До этого поступала информация о том, что Nubia Z18 также обзаведется 6-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2160 пикселей. Дисплей получит очень тонкие рамки и вырез в верхней части. Помимо этого смартфону приписывают двойную тыльную камеру на 24+8 Мп и фронтальный модуль с датчиком на 8 Мп. Что касается объема памяти, то здесь вероятно появление двух модификаций – 6/64 и 8/128 Гб.