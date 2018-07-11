АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

На Geekbench появился флагман ZTE Nubia Z18

В базе данных известного бенчмарка Geekbench появились данные о будущем флагманском смартфоне ZTE Nubia Z18. Известно, что на сайте бенчмарка смартфон указан под номером NX606J. Эти же символы были указаны на сайте AnTuTu, когда Nubia Z18 проходил тестирование там.

На Geekbench появился флагман ZTE Nubia Z18


По данным Geekbench, ZTE Nubia Z18 получил процессор Snapdragon 845, а также модуль оперативной памяти с объемом 6 гигабайт. В качестве программной платформы будет работать операционная система Android 8.1 Oreo. Благодаря такому набору аппарату удалось набрать 2344 балла в одноядерном режиме и 8933 балла в многоядерном тесте.

До этого поступала информация о том, что Nubia Z18 также обзаведется 6-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2160 пикселей. Дисплей получит очень тонкие рамки и вырез в верхней части. Помимо этого смартфону приписывают двойную тыльную камеру на 24+8 Мп и фронтальный модуль с датчиком на 8 Мп. Что касается объема памяти, то здесь вероятно появление двух модификаций – 6/64 и 8/128 Гб.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LRO запечатлел необычное кратероподобное
Volkswagen в рамках «дизельгейта» выплатит 10
Искусственные кристаллы позволят охладить
Тренер сборной Хорватии просит поддержки
NASA и Black Swift Technologies разрабатывают
Россельхознадзор опроверг слухи о запрете
На Geekbench появился флагман ZTE Nubia Z18
Vivo NEX скоро появится на рынке России
Модель нового стратосферного самолета
Россия запускает проект по разработке квантового
Неизвестный смартфон Xiaomi прошел регистрацию
Утвержден новый цвет служебных автомобилей
Cassini перед гибелью записал странные звуки,
Ученые: Проживание без кондиционеров снижает
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Mazda MX-5 2019 обзаведется более мощным
Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт
Памела Андерсон прибудет в Санкт-Петербург ради
Ученые разработали лекарство для удаления
Кассовые чеки становятся причиной развития
«АвтоВАЗ» презентовал новый седан версии LADA
Кайли Дженнер в латексном наряде и дырявых чулках
Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока
Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасном
Компании Nissan и Dongfeng планируют выпустить
Новый BMW iX3 начнут выпускать в КНР в 2020 году
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после
В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за
Женщина умерла, надышавшись парами химии во время
Ученые разработали модель лазера для создания
Просмотреть все новости