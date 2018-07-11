На Geekbench появился флагман ZTE Nubia Z18
В базе данных известного бенчмарка Geekbench появились данные о будущем флагманском смартфоне ZTE Nubia Z18. Известно, что на сайте бенчмарка смартфон указан под номером NX606J. Эти же символы были указаны на сайте AnTuTu, когда Nubia Z18 проходил тестирование там.
По данным Geekbench, ZTE Nubia Z18 получил процессор Snapdragon 845, а также модуль оперативной памяти с объемом 6 гигабайт. В качестве программной платформы будет работать операционная система Android 8.1 Oreo. Благодаря такому набору аппарату удалось набрать 2344 балла в одноядерном режиме и 8933 балла в многоядерном тесте.
До этого поступала информация о том, что Nubia Z18 также обзаведется 6-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2160 пикселей. Дисплей получит очень тонкие рамки и вырез в верхней части. Помимо этого смартфону приписывают двойную тыльную камеру на 24+8 Мп и фронтальный модуль с датчиком на 8 Мп. Что касается объема памяти, то здесь вероятно появление двух модификаций – 6/64 и 8/128 Гб.
По данным Geekbench, ZTE Nubia Z18 получил процессор Snapdragon 845, а также модуль оперативной памяти с объемом 6 гигабайт. В качестве программной платформы будет работать операционная система Android 8.1 Oreo. Благодаря такому набору аппарату удалось набрать 2344 балла в одноядерном режиме и 8933 балла в многоядерном тесте.
До этого поступала информация о том, что Nubia Z18 также обзаведется 6-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2160 пикселей. Дисплей получит очень тонкие рамки и вырез в верхней части. Помимо этого смартфону приписывают двойную тыльную камеру на 24+8 Мп и фронтальный модуль с датчиком на 8 Мп. Что касается объема памяти, то здесь вероятно появление двух модификаций – 6/64 и 8/128 Гб.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00