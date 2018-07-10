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Пользователи Instagram раскритиковали Татьяну Владимировну за желание избавиться от кошки

С приходом на телепроект «Дом-2» Ольги Орловой, которая не может пройти мимо ни одного бездомного и нуждающегося в помощи животного, редакторы тоже начали следовать ее примеру, а именно – обращать внимание на судьбы собак и кошек, которые из-за отсутствия крова и хозяина гибнут в городах России.

Именно поэтому теперь каждый участник реалити-шоу призывает своих подписчиков не оставаться равнодушными, а также пытается пристроить тех животных, которые уже попали к волонтерам и нуждаются в присмотре.

Пользователи Instagram раскритиковали Татьяну Владимировну за желание избавиться от кошки

А вот мама Марины Африкантовой, которая мечтает вернуться в периметр, абсолютно не вписывается в новую концепцию телестройки, так как она не в силах присмотреть даже за собственной кошкой по имени Ника.

Еще несколько лет назад, когда Татьяна Владимировна жила на Поляне, стало известно, что она закрыла кошку в квартире, в результате чего та упала с балкона и с сильными повреждениями была вынуждена прятаться от посторонних людей в сыром подвале.

Тогда зрители «Дома-2» буквально заставили женщину отправиться на поиски Ники и по итогу она была найдена и вылечена.

Пользователи Instagram раскритиковали Татьяну Владимировну за желание избавиться от кошки

С тех прошло много времени, однако, по замечаниям пользователей Сети отношение к домашнему питомцу у Африкантовой-старшей не изменилось. Так, на днях стало известно о том, что Татьяна Владимировна ищет для кошки новых хозяев.

Оказалось, что Ника постоянно портила кухонный диван, испражняясь на него и затачивая когти, а также грызла обувь. Поэтому женщина устала менять в доме мебель и ищет кошке другое пристанище и хозяев, которые возьмутся за ее перевоспитание.

Стоит отметить, что после этой новости подписчики вновь обрушились на маму участницы телепроекта с критикой. Однако, по мнению многих, животному действительно будет лучше у более ответственных людей, чем у тех, кто ее никогда не любил.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:34
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