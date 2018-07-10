Пользователи Instagram раскритиковали Татьяну Владимировну за желание избавиться от кошки

Именно поэтому теперь каждый участник реалити-шоу призывает своих подписчиков не оставаться равнодушными, а также пытается пристроить тех животных, которые уже попали к волонтерам и нуждаются в присмотре.А вот мама Марины Африкантовой, которая мечтает вернуться в периметр, абсолютно не вписывается в новую концепцию телестройки, так как она не в силах присмотреть даже за собственной кошкой по имени Ника.Еще несколько лет назад, когда Татьяна Владимировна жила на Поляне, стало известно, что она закрыла кошку в квартире, в результате чего та упала с балкона и с сильными повреждениями была вынуждена прятаться от посторонних людей в сыром подвале.Тогда зрители «Дома-2» буквально заставили женщину отправиться на поиски Ники и по итогу она была найдена и вылечена.С тех прошло много времени, однако, по замечаниям пользователей Сети отношение к домашнему питомцу у Африкантовой-старшей не изменилось. Так, на днях стало известно о том, что Татьяна Владимировна ищет для кошки новых хозяев.Оказалось, что Ника постоянно портила кухонный диван, испражняясь на него и затачивая когти, а также грызла обувь. Поэтому женщина устала менять в доме мебель и ищет кошке другое пристанище и хозяев, которые возьмутся за ее перевоспитание.Стоит отметить, что после этой новости подписчики вновь обрушились на маму участницы телепроекта с критикой. Однако, по мнению многих, животному действительно будет лучше у более ответственных людей, чем у тех, кто ее никогда не любил.