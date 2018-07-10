Кассовые чеки становятся причиной развития тяжелых недугов из-за ядовитых веществ в составе – Медики

В квитанциях содержится 90% бисфенола, с которым работники на производстве никогда не соприкасаются голыми руками. Он сразу попадает в кровь через дерму, после чего скапливается во всех внутренних органах. Даже небольшое количество вещества может стать причиной возникновения язв и выпадения волос у людей, работающих с аппаратами.Кроме того, оно становится виновником развития аутизма, рака груди и кожи, что также касается рассеянного склероза. Специалисты заметили, что бисфенол провоцирует выкидыши и патологии плода.