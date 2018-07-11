Vivo NEX скоро появится на рынке России
Представители ресурса AndroidAuthority сообщают о том, что новый смартфон Vivo NEX в скором времени должен появиться на российском рынке мобильных устройств. До конца этого месяца девайс прибудет в ряд стран, в том числе и в Россию.
По данным издания, аппаратная платформа устройства останется неизменной, чего нельзя будет сказать о ценнике. Напомним, что аппарат получит 6,59-дюймовый экран Super AMOLED на 316 на 1080 пикселей. Внутри будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами и тактовой частотой 2,8 ГГц. К нему в пару установили контроллеры Adreno 630 и X20 LTE. Также можно выделить двойную тыльную камеру на 12 и 5 Мп, модуль оперативной памяти с объемом 8 гигабайт и аккумуляторную батарею на 4 тысячи мАч.
Что касается возможной стоимости флагмана Vivo NEX, то она может превысить отметку в 50 тысяч рублей. В целом по цене это будет тот же самый Samsung Galaxy S9, однако аппаратное обеспечение окажется намного интереснее.
По данным издания, аппаратная платформа устройства останется неизменной, чего нельзя будет сказать о ценнике. Напомним, что аппарат получит 6,59-дюймовый экран Super AMOLED на 316 на 1080 пикселей. Внутри будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами и тактовой частотой 2,8 ГГц. К нему в пару установили контроллеры Adreno 630 и X20 LTE. Также можно выделить двойную тыльную камеру на 12 и 5 Мп, модуль оперативной памяти с объемом 8 гигабайт и аккумуляторную батарею на 4 тысячи мАч.
Что касается возможной стоимости флагмана Vivo NEX, то она может превысить отметку в 50 тысяч рублей. В целом по цене это будет тот же самый Samsung Galaxy S9, однако аппаратное обеспечение окажется намного интереснее.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00