Vivo NEX скоро появится на рынке России

По данным издания, аппаратная платформа устройства останется неизменной, чего нельзя будет сказать о ценнике. Напомним, что аппарат получит 6,59-дюймовый экран Super AMOLED на 316 на 1080 пикселей. Внутри будет работать процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами и тактовой частотой 2,8 ГГц. К нему в пару установили контроллеры Adreno 630 и X20 LTE. Также можно выделить двойную тыльную камеру на 12 и 5 Мп, модуль оперативной памяти с объемом 8 гигабайт и аккумуляторную батарею на 4 тысячи мАч.Что касается возможной стоимости флагмана Vivo NEX, то она может превысить отметку в 50 тысяч рублей. В целом по цене это будет тот же самый Samsung Galaxy S9, однако аппаратное обеспечение окажется намного интереснее.