В Рязанской области на неделю отказались от абортов

Медучреждения самой Рязани и региона пополнили ряды участников движения «Подари мне жизнь!». Известно, что это мероприятие активировал Фонд социально-культурных инициатив.Начиная с минувшего понедельника, на протяжении всей недели сотрудники городских и областных больниц не будут проводить аборты. С беременными, которые решили сделать аборт, пообщаются врачи-гинекологи и психологи. Возможно, кого-то удастся отговорить от этого поступка.Представители Минздрава отмечают, что в области профилактика прерывания беременности проводится постоянно, что дает свои плоды: за последнее время число абортов стало снижаться.