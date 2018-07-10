В Рязанской области на неделю отказались от абортов
Правда, пока всего на одну неделю – в Рязанском регионе проходит акция «Подари мне жизнь!»
Медучреждения самой Рязани и региона пополнили ряды участников движения «Подари мне жизнь!». Известно, что это мероприятие активировал Фонд социально-культурных инициатив.
Начиная с минувшего понедельника, на протяжении всей недели сотрудники городских и областных больниц не будут проводить аборты. С беременными, которые решили сделать аборт, пообщаются врачи-гинекологи и психологи. Возможно, кого-то удастся отговорить от этого поступка.
Представители Минздрава отмечают, что в области профилактика прерывания беременности проводится постоянно, что дает свои плоды: за последнее время число абортов стало снижаться.
Медучреждения самой Рязани и региона пополнили ряды участников движения «Подари мне жизнь!». Известно, что это мероприятие активировал Фонд социально-культурных инициатив.
Начиная с минувшего понедельника, на протяжении всей недели сотрудники городских и областных больниц не будут проводить аборты. С беременными, которые решили сделать аборт, пообщаются врачи-гинекологи и психологи. Возможно, кого-то удастся отговорить от этого поступка.
Представители Минздрава отмечают, что в области профилактика прерывания беременности проводится постоянно, что дает свои плоды: за последнее время число абортов стало снижаться.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:07