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Россия запускает проект по разработке квантового машинного обучения

Российским квантовым центром начата разработка квантового машинного обучения, при этом используются методы, позволяющие нейронной сети осваивать материал на порядок быстрее, относительно возможностей классического компьютера. В настоящее время, проект профинансирован Газпромбанком, в размере 1,5 млн. долл. В планах РКЦ привлечение и других инвесторов. Сообщает РБК.

РКЦ планирует работу, которая охватит теорию квантовых нейросетей, так же будут рассмотрено построение квантовых симуляторов, как упрощенная версия квантового компьютера в решении одной задачи. Все действия направленны на разработку программ, связанных с квантовыми вычислениями, с целью реализовать возможность ускорить машинное обучение. Разработки так же послужат помощью для машинного обучения в решении бизнес-задач. В планах РКЦ центра создание в России универсальных мультизадачных квантовых компьютеров.
Россия запускает проект по разработке квантового машинного обучения


В прошлом году, июле месяце, российскими физиками разработана модель квантового компьютера на базе 51 кубит. Как рассказал Михаил Лукин, один из исследователей РКЦ и руководитель работы, благодаря таким вычислителям будут решены задачи, которые не под силу компьютерам традиционной архитектуры. Элементы вычисления в квантовых компьютерах основаны на квантовых объектах, находящихся в суперпозиции из нескольких состояний, позволяющих одновременно, всего за один такт, проводить одновременно множество вычислений.

Квантовым машинным обучением уже заинтересовался финансовый сектор. Алгоритмами можно воспользоваться при принятии решений по управлению портфелем инвестиций, оценке рисков, алгоритмической торговле активами. Причем квантовые технологии делают все для получения более эффективных решений, рассказали представители Газпромбанка.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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