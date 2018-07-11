Неизвестный смартфон Xiaomi прошел регистрацию для рынка России

Помимо этого известно, что новый смартфон относится к линейке Mi. Кроме этого другой информации от Евразийской экономической комиссии не поступало, не говоря уже о технических характеристиках новинок. Как бы там ни было, сам факт прохождения регистрации уже указывает на приближение даты официального анонса.Интересно, что до этого этот же смартфон проходил контроль в Федеральной комиссии по связи в США. Там специалисты указали, что устройство Xiaomi обладает программной прошивкой MIUI 9, а также будет выпускаться в двух вариациях – 3/32 и 4/64 Гб.Эксперты предполагают, что речь идет именно о международной модели смартфона Mi 6X, которая в скором времени должна появиться в роли Xiaomi Mi A2.