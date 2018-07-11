Неизвестный смартфон Xiaomi прошел регистрацию для рынка России
В базе данных Евразийской экономической комиссии было указано, что новый смартфон от китайской компании Xiaomi прошел регистрацию для рынка России. Отмечается, что речь идет об устройстве с модельным номером M1804C3CG и оно еще не было официально представлено публике.
Помимо этого известно, что новый смартфон относится к линейке Mi. Кроме этого другой информации от Евразийской экономической комиссии не поступало, не говоря уже о технических характеристиках новинок. Как бы там ни было, сам факт прохождения регистрации уже указывает на приближение даты официального анонса.
Интересно, что до этого этот же смартфон проходил контроль в Федеральной комиссии по связи в США. Там специалисты указали, что устройство Xiaomi обладает программной прошивкой MIUI 9, а также будет выпускаться в двух вариациях – 3/32 и 4/64 Гб.
Эксперты предполагают, что речь идет именно о международной модели смартфона Mi 6X, которая в скором времени должна появиться в роли Xiaomi Mi A2.
Помимо этого известно, что новый смартфон относится к линейке Mi. Кроме этого другой информации от Евразийской экономической комиссии не поступало, не говоря уже о технических характеристиках новинок. Как бы там ни было, сам факт прохождения регистрации уже указывает на приближение даты официального анонса.
Интересно, что до этого этот же смартфон проходил контроль в Федеральной комиссии по связи в США. Там специалисты указали, что устройство Xiaomi обладает программной прошивкой MIUI 9, а также будет выпускаться в двух вариациях – 3/32 и 4/64 Гб.
Эксперты предполагают, что речь идет именно о международной модели смартфона Mi 6X, которая в скором времени должна появиться в роли Xiaomi Mi A2.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00