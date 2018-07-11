АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

Неизвестный смартфон Xiaomi прошел регистрацию для рынка России

В базе данных Евразийской экономической комиссии было указано, что новый смартфон от китайской компании Xiaomi прошел регистрацию для рынка России. Отмечается, что речь идет об устройстве с модельным номером M1804C3CG и оно еще не было официально представлено публике.

Неизвестный смартфон Xiaomi прошел регистрацию для рынка России


Помимо этого известно, что новый смартфон относится к линейке Mi. Кроме этого другой информации от Евразийской экономической комиссии не поступало, не говоря уже о технических характеристиках новинок. Как бы там ни было, сам факт прохождения регистрации уже указывает на приближение даты официального анонса.

Интересно, что до этого этот же смартфон проходил контроль в Федеральной комиссии по связи в США. Там специалисты указали, что устройство Xiaomi обладает программной прошивкой MIUI 9, а также будет выпускаться в двух вариациях – 3/32 и 4/64 Гб.

Эксперты предполагают, что речь идет именно о международной модели смартфона Mi 6X, которая в скором времени должна появиться в роли Xiaomi Mi A2.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия запускает проект по разработке квантового
Неизвестный смартфон Xiaomi прошел регистрацию
Утвержден новый цвет служебных автомобилей
Cassini перед гибелью записал странные звуки,
Ученые: Проживание без кондиционеров снижает
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Mazda MX-5 2019 обзаведется более мощным
Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт
Памела Андерсон прибудет в Санкт-Петербург ради
Ученые разработали лекарство для удаления
Кассовые чеки становятся причиной развития
«АвтоВАЗ» презентовал новый седан версии LADA
Кайли Дженнер в латексном наряде и дырявых чулках
Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока
Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасном
Компании Nissan и Dongfeng планируют выпустить
Новый BMW iX3 начнут выпускать в КНР в 2020 году
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после
В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за
Женщина умерла, надышавшись парами химии во время
Ученые разработали модель лазера для создания
Джереми Реннер присоединился к актерскому составу
Модель Деми Роуз порадовала любителей клубнички
Визажист раскрыла основные секреты
Зубные пломбы с ртутью хотят запретить
ГИБДД РФ упростит переход авто на газ
Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за
Эксперт рассказала о перспективах российского
Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти
Ученые: Коричневые тона являются самыми древними
Просмотреть все новости