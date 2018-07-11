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Mazda MX-5 2019 обзаведется более мощным двигателем

Стало известно, что новый родстер Mazda MX-5 2019 модельного года должен получить более мощную силовую установку. Сообщается, что максимальная отдача такого двигателя составит 181 лошадиную силу. Стоит отметить, что на данный момент дата начала продаж и ориентировочная стоимость автомобиля остаются в секрете.

Mazda MX-5 2019 обзаведется более мощным двигателем


Сообщается, что новый автомобиль Mazda MX-5 помимо более мощного двигателя был оборудован системой экономии горючего. Таким образом, благодаря EPA машина сможет тратить всего лишь 1 галлон на 26 миль, то есть 4,6 литра на 42 километра пути. Также стоит выделить внедрение телескопического руля и модернизированной автоматической коробки передач.

Mazda MX-5 2019 модельного года в дизайне останется неизменной, но вот системы управления станут более простыми, а силовая установка позволит машине развивать еще большую скорость и мощность.
 
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Авто
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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