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Украина готова заплатить штраф Огнена Вукоевича

Президент футбольной федерации Украины, пришедший в Верховную Раду в футболке хорватской сборной, намерен «исправить недоразумение».

Украина готова заплатить штраф Огнена Вукоевича

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что в случае необходимости организация готова оказать юридическую помощь экс-полузащитнику сборной Хорватии Огнену Вукоевичу. Кроме того, Павелко лично согласен оплатить штраф, который наложила на хорвата Международная федерация футбола ФИФА.

Напоминаем, что после матча 1/4 финала мундиаля со сборной России Вукоевич и его коллега Домагой Вида опубликовали в Сети видеоролик, который вызвал множество скандалов. Вукоевич посвятил победу своей сборной киевскому «Динамо» и Украине, а Вида крикнул «Слава Украине!»

В результате Огнена исключили из делегации хорватской сборной, а также ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Домагой же получил от международной федерации футбола предупреждение.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50
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