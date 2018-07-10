Украина готова заплатить штраф Огнена Вукоевича

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что в случае необходимости организация готова оказать юридическую помощь экс-полузащитнику сборной Хорватии Огнену Вукоевичу. Кроме того, Павелко лично согласен оплатить штраф, который наложила на хорвата Международная федерация футбола ФИФА.Напоминаем, что после матча 1/4 финала мундиаля со сборной России Вукоевич и его коллега Домагой Вида опубликовали в Сети видеоролик, который вызвал множество скандалов. Вукоевич посвятил победу своей сборной киевскому «Динамо» и Украине, а Вида крикнул «Слава Украине!»В результате Огнена исключили из делегации хорватской сборной, а также ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Домагой же получил от международной федерации футбола предупреждение.