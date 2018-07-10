Памела Андерсон прибудет в Санкт-Петербург ради матча Франция – Бельгия

Знаменитая актриса и модель Памела Андерсон ради полуфинала ЧМ-2018 по футболу десятого июля приедет в Санкт-Петербург. Звезда появится в культурной столице России для просмотра матча сборных Бельгии и Франции, которые будут бороться за путёвку в финал ЧМ. В Санкт-Петербурге Памела будет поддерживать Адиля Рами, являющегося защитником французской сборной по футболу. В Россию известная актриса прилетит на самолёте, который арендован французской Федерацией футбола для родственников футбольных игроков сборной Франции.Французские футболисты посоревнуются с бельгийскими спортсменами на стадионе Санкт-Петербурга уже сегодня по МСК в 21:00. Стоит отметить, что тридцатидвухлетний футболист и пятидесятиоднолетняя модель с прошедшего года состоят в отношениях.