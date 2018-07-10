Еще одна проектная дружба закончилась крахом - Елена Хромина и Екатерина Скютте поссорились

«Ладно, прощай так прощай. Спасибо за проведенное время. Искренне, спасибо. Я была рада знакомству», - написала она.

С тех пор экс-участницы стали неразлучными подружками – вместе они посещали косметологов, отдыхали в ночных клубах, зарабатывали на рекламе, даже на съемки в городские квартиры они приехали вдвоем. За несколько недель они успели познакомиться с друзьями друг друга, разделили свои хобби и увлечения, однако в один момент все изменилось.Лена, которая, по мнению зрителей реалити-шоу, всегда отличалась внезапными безумными мыслями и идеями, вдруг приняла решение прекратить общение с Катей. В своем Instagram она призналась, что окончательно разуверилась в дружбе и попрощалась с сожительницей, не дав ей даже объясниться.Некоторое время Скютте пыталась связаться с Хроминой, дабы понять, что произошло, однако после нескольких тщетных попыток отступилась.Пользователи Сети волновались за девушек, а потому в комментариях они стали буквально засыпать их вопросами, дабы узнать, что же именно стало камнем раздора, однако так ничего и не узнали.В частности, Катя написала, что ее ситуация с Леной останется с ней, поскольку выносить подобные интимные ситуации на публику она не привыкла.Однако кое-что узнать фанатам все же удалось. Так, Дарья Друзьяк сообщила, что на самом деле Хромину и Скютте связывала не дружба, а нечто большее.После такого заявления пользователям многое стало понятно, но далеко не все согласились поверить в слова участницы телепроекта, несмотря на то, что слухи о нетрадиционной ориентации Лены ходят уже достаточно давно.