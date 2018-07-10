Филипп Киркоров оказался в центре скандала после пародии на свой хит с участием ребенка

Девочка повторяла движения взрослых артистов из клипа “Цвет настроения – синий” и тоже делала вид, что выпивает рюмку водки и снимает одежду. Разъяренные зрители набросились на музыканта, вынужденного удалить сюжет, однако история на этом не закончилась. Вадим Манукян опубликовал в Facebook сообщение, раскритиковав Филиппа Киркорова за такое поведение.Он отметил, что исполнитель вовремя удалил скандальный ролик с непристойными движениями ребенка, но даже самые преданные фанаты звезды осудили своего кумира. Затем люди стали писать жалобы властям, и знаменитость осознал свою ошибку.