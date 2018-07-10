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Филипп Киркоров оказался в центре скандала после пародии на свой хит с участием ребенка

Филипп Киркоров опубликовал в Instagram пародию на свой хит с участием ребенка, вызвав негативную реакцию со стороны пользователей сетей. Из-за такого ролика певец оказался в центре скандала, продолжающегося до сих пор.

Девочка повторяла движения взрослых артистов из клипа “Цвет настроения – синий” и тоже делала вид, что выпивает рюмку водки и снимает одежду. Разъяренные зрители набросились на музыканта, вынужденного удалить сюжет, однако история на этом не закончилась. Вадим Манукян опубликовал в Facebook сообщение, раскритиковав Филиппа Киркорова за такое поведение.

Филипп Киркоров оказался в центре скандала после пародии на свой хит с участием ребенка


Он отметил, что исполнитель вовремя удалил скандальный ролик с непристойными движениями ребенка, но даже самые преданные фанаты звезды осудили своего кумира. Затем люди стали писать жалобы властям, и знаменитость осознал свою ошибку.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:10
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