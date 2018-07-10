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Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт фан-зону в Ростове-на-Дону

Рэп-исполнитель Feduk выступит на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону на Театральной площади.

Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт фан-зону в Ростове-на-Дону


В Ростове-на-Дону популярный рэпер Feduk взорвёт фан-зону своим хитом «Розовое вино». Десятого июня на Театральной площади, где после небольшого перерыва возобновится фестиваль фанатов чемпионата мира, по случаю прибытия артиста ожидается полный аншлаг, потому что композиция, которую Feduk спел с Элджеем, в рамках YouTube набрала свыше 70 миллионов просмотров.

Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт фан-зону в Ростове-на-Дону


Группировка Maxwell по МСК в 18:00 на Театральной площади своим концертом откроет фан-зону, после чего ди-джеи Polex и Novak продолжат разогрев болельщиков. Что касается Feduk, он появится на сцене по МСК в 20:00, а в 21:00 внимание футбольных фанатов будет сосредоточено на игре сборных Франции и Бельгии. Данные команды разыграют в полуфинале мундиаля путёвку в финал ЧМ-2018.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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