«АвтоВАЗ» презентовал новый седан версии LADA Vesta Sport

Новая версия LADA Vesta Sport отличается модернизированной подвеской. В ней увеличили стойки, а также задние амортизаторы. При этом клиренс был уменьшен до 162 мм. Новинка получила надёжные усиленные тормоза. Также пересмотрели передний бампер, нижний спойлер. Авто приобрело новую форму крыльев. Версия оснащается 1,8-литровым мотором на 145 л.с. Мощность увеличили за счёт доработанных систем впуска/выпуска, модернизированной топливной системы, перенастроенной системы газораспределения. Первую сотню LADA Vesta Sport набирает за 9,6 с. Максимальная скорость составляет 198 км/ч.Модернизация касается системы динамической стабилизации. Теперь полностью можно отключить ESC. Цены, а также сроки выхода новинки пока держаться в секрете.