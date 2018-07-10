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«АвтоВАЗ» презентовал новый седан версии LADA Vesta Sport

«АвтоВАЗ» презентовала новую версию Vesta Sport, получившую более современный дизайн, форсированный мотор, модернизированное шасси. В конструкции спортивной версии применяются 205 новых узлов, а также запчастей.

«АвтоВАЗ» презентовал новый седан версии LADA Vesta Sport


Новая версия LADA Vesta Sport отличается модернизированной подвеской. В ней увеличили стойки, а также задние амортизаторы. При этом клиренс был уменьшен до 162 мм. Новинка получила надёжные усиленные тормоза. Также пересмотрели передний бампер, нижний спойлер. Авто приобрело новую форму крыльев. Версия оснащается 1,8-литровым мотором на 145 л.с. Мощность увеличили за счёт доработанных систем впуска/выпуска, модернизированной топливной системы, перенастроенной системы газораспределения. Первую сотню LADA Vesta Sport набирает за 9,6 с. Максимальная скорость составляет 198 км/ч.

Модернизация касается системы динамической стабилизации. Теперь полностью можно отключить ESC. Цены, а также сроки выхода новинки пока держаться в секрете.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 23:10
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