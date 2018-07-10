В Таиланде начался последний этап эвакуации детей из пещеры Кхао Луанг

По словам командующего операцией, бывшего руководителя провинции Чианграя Наронгсака Осоттханакона, если специалистам удастся выполнить все задуманные действия вовремя, то уже сегодня все выберутся на поверхность. Также он отметил, что даже несмотря на сильный дождь у спасателей все же есть возможность проводить операцию.Изначально специалисты считали, что сегодня спасатели не успеют вывести всех оставшихся людей, однако первый этап операции завершился за 11 часов, второй за 9 часов, поэтому все надеются на более быстрый третий этап.