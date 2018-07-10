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Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасном вирусе Усуту во Франции

Роспотребнадзор распространил информацию о том, что во Франции зарегистрирован случай заражения человека вирусом Усуту.

Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасном вирусе Усуту во Франции


Усуту, убивая нервную систему, распространяется комарами после их укусов больных птиц. Обнаружили его не так давно – около 60 лет назад - на африканском континенте. Обычно вирусом поражаются животные и птицы: чаще воробьи, черные дрозды, малиновки и перелетные. Были зафиксированы вспышки массовой гибели пернатых от Усуту в Бельгии, Италии, Швейцарии и других странах. Но до этих дней не было известно ни об одном случае заражения человека.

Однако на днях 30-летнему французу диагностировали заражение Усуту с поражением лицевого нерва и госпитализировали. Медики экстренно приступили к лечению зараженного.

Надзорный орган просит россиян быть бдительными, планируя свои поездки в зарубежные страны.
 
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В мире
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:40
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