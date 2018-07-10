Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасном вирусе Усуту во Франции

Усуту, убивая нервную систему, распространяется комарами после их укусов больных птиц. Обнаружили его не так давно – около 60 лет назад - на африканском континенте. Обычно вирусом поражаются животные и птицы: чаще воробьи, черные дрозды, малиновки и перелетные. Были зафиксированы вспышки массовой гибели пернатых от Усуту в Бельгии, Италии, Швейцарии и других странах. Но до этих дней не было известно ни об одном случае заражения человека.Однако на днях 30-летнему французу диагностировали заражение Усуту с поражением лицевого нерва и госпитализировали. Медики экстренно приступили к лечению зараженного.Надзорный орган просит россиян быть бдительными, планируя свои поездки в зарубежные страны.